Kümnes veinimess toob Tallinnas kokku veinimaailma tipptegijad ja veinisõbrad

«Veinimess on aastaid olnud kohaliku veinikultuuri oluline tugisammas ning tänavune juubeliaasta toob kaasa erilise pidustuse, mis avab uksed kõikidele veinisõpradele ja -professionaalidele nii Eestist kui ka välisriikidest. Veinimess on kõige kõrgema veinide kvaliteediga veinisündmus Eestis ja on kahtlemata sobivaim koht, kus avastada uusi maitseid, kohtuda valdkonna tipptegijatega ning tähistada veinikunsti mitmekesisust,» ütles veinimessi üks korraldajatest ja Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni president Kristjan Markii.