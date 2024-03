Naine küpsetas lõhet nõudepesumasinas: see maitses üllatavalt hästi!

Naisel oli üks lõhefilee ja parajas koguses trotsi selle vastu, et minna kergema vastupanu teed – mõte toitu kuskilt mujalt tellida, ei tulnud kõne allagi. Ta guugeldas retsepte lõhefilee nõudepesumasinas küpsetamise kohta ja oh sa üllatust – selliseid retsepte leidub netiavaruses oi kui palju!

53-aastane Shropshire'i piirkonnast pärit naine otsustas siis ühte retseptidest järele proovida – ja hämmastaval kombel see ka töötas. Lõhet serveeriti kartulite ja hernestega, kuid naine tunnistas, et palus need küpsetada naabril, lõhe jättis ta aga enda peale.