Walesi tühermaalt avastati hõbedane sammas ja keegi ei tea, kuidas see sinna sai

Monoliiti esimesena märganud Richard Haynes selgitab, et oli parasjagu Hay-on-Wye linnakese lähedal jooksuringi tegemas, kui ta järsku hõbedat sammast märkas. «Ma arvasin, et see nägi pisut veider välja ja et võib-olla on tegemist mingisuguse teadusliku projektiga, millega kogutakse vihmavett,» rääkis Haynes WalesOnline'ile. «Aga siis mõistsin, et see on liiga pikk ja kummaline sellise asja jaoks.»