Eesti on Soomes toimuva toitlustuse- ja turismimessi suurim välisosaleja

Helsingi messikeskuses on sel nädalal toidu-, hotelli- ja restoranivaldkonda tutvustaval Gastro Helsinki messil osalemas 16 Eesti ettevõtet. Eestlased on messil väljas ühisstendiga, mille fookus on uute äripartnerite leidmine, kontaktide laiendamine ja Soome turul oma toodete müügi edendamine.