Maakler: eestlaste rahvussport on üürimine ja flippimine

Flippimine ja üürikorterid on nagu kaks eri maailma. Kui esimene on kiire protsess, siis teine on pikaajaline ning tasuvusaeg on tihti enam kui kümme aastat. Ka tegevuste intensiivsus on mõlema puhul erinev ning iga inimene valib selle, mis tema teadmiste, finantsvõimaluste ja ajakuluga paremini kokku sobib.