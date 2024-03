GALERII ⟩ Vaata, kes tulid kohale kinnisvaraarendaja Liveni juubelipeole!

Tegevjuht Andero Lauri sõnul on kümnes sünnipäev Liveni teekonnal oluline verstapost ning ettevõttele on oluline tähistada seda koos oma sõprade, partnerite ja investoritega.

«Liven on loodud koos klientide, koostööpartneritega, koos Liveni meeskonnaga. Ja selle koos loomise tulemusena ei valmi üksnes silmapaistvad majad ja kaunid uued kodud. Koostegemise käigus sepitsetakse uued suhted inimeste vahel, sõprussuhted, tänusuhted, usaldussuhted. See on võimas tunne, kui sa tead, et sinu ümber on inimesi, kellele sa saad loota, keda sa saad usaldada ja kellele sa tahad ka seda kõike samamoodi vastu pakkuda,» rääkis Andero Laur.