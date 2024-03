KOKA SOOVITUS ⟩ Lisa see salajane koostisosa ja saad kohevaimast kohevaima munapudru

Munapuder on läbi aegade üks populaarsemaid hommikusöögivalikuid – selle oivaline maitse viib lihtsalt keele alla.

Kuigi selle valmistamine näib olevat lihtne, on tihtipeale raske saavutada täiuslikku konsistentsi. Nüüd on aga üks kokk jaganud oma salarelva selle valmistamiseks.

«Nii valmistad munaputru nagu tõeline kokk,» alustab ta oma TikTokki postitatud videot. «Minimaalselt on vaja kolme muna või kui sa oled nagu mina, veidi ahne, siis tee viiega.»

Pärast munade kaussi lahtilöömist lisas ta soola ja pipart. Seejärel lisas kuumale pannile tüki võid. «Kui või on saavutanud ilusa pruunika välimuse, võta pann pliidilt korraks ära ja kalla valmis klopitud segu selle peale.

Retsepti täiustamiseks mängis ta kuumusega, see tähendab, võttis korraks panni tulelt, siis pani tagasi ja nii mitu korda. Vahetult enne munade täielikku küpsemist lisas kokk sellele nimetatud salajase koostisosa – creme fraiche, mida nimetatakse ka Prantsuse hapukooreks. Võrreldes meie tavapärase hapukoorega on see pisut mahedam ja paksem ning talub paremini kuumtöötlust.