UURING ⟩ Eesti inimesed unistavad just sellisest kodust

Uuringust selgus, et peaaegu kolmandik ehk 28 protsenti vastanutest on oma elukohaga väga rahul, kuid 71 protsenti eestlastest tunnevad, et midagi jääb siiski puudu ning nad sooviksid oma elamistingmustes muudatusi teha.

«Muidugi võidakse olla oma praeguse elamisega rahul, kuid siiski on kuklas tihtipeale mõte, kuidas saaks veel paremini. Avatud ühiskonnas on võimalusi rohkem ning vaadatakse kaugemale tulevikku. Samuti mõjutab soove kindlasti ka meie ümber toimuv ehk kui näed oma sõpra või lemmiksisuloojat uusarenduskorterit ostmas, siis paratamatult tärkab ka endas uhkema kodu soov,» sõnas Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Vastanutest, kes pidasid oma kodutingimusi pigem piisavaks või olid sellega veelgi vähem rahul, soovivad 37 protsenti moodsamat ehk kas uut või renoveeritud elamist. Eestlaste unistuste teisel kohal on ruumikam elamispind ning seda sooviks 31 protsenti vastanutest. Vähem toodi vahetamissoovi põhjustena välja kõrgeid energiahindu, kodu asukohta ja naabrite või pereliikmete põhjustatud segavaid faktoreid.

«Inimestel on eri eluetappidel erinevad soovid ja vajadused, mis vastavalt ka muutuvad. Näiteks paneb perelisa tulek mõtlema suurema elamispinna peale ning täiskasvanuikka jõudes soovitakse vanematest eraldi kolida, et iseseisva eluga alustada,» selgitas Rebane. Ta lisas, et selliste muutuste ja paremate elamistingimuste nimel on eestlased nõus panustama suure osa oma sissetulekust ning pigem tahetakse rohkem, kui et lepitakse vähemaga.

Positiivsest küljest on Eesti taristu inimeste arvates väga hea, sest oma elukoha ümbrusega on rahul üle poole ehk 55 protsenti eestlastest. See tähendab, et neil vastanutel on kolme kilomeetri raadiuses olemas kõik eluks vajalik – koolid, kultuuriasutused, spordisaalid, toidupoed, pargid ja muu.

Luminori tellitud uuringu viis läbi uuringufirma Norstat 2023. aasta detsembri lõpus ning küsitleti kokku 1002 inimest.