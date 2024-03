Plastist valmistatud karpidel on komme rasv enda külge ja pooride vahele kleepida. Seda on aga pea võimatu välja saada, kuid tiktokker Adi on leidnud sellele probleemile lahenduse.

Nipp on väga-väga lihtne ning selleks ei ole spetsiaalseid puhastusvahendeid vaja. Kõik vajalik on sul ilmselt juba kodus olemas! Esmalt pane määrdunud karpi törts nõudepesuvedelikku ning kalla selle peale vett – umbes nii palju, et pool karpi oleks veega täidetud. Järgmisena lisa vette katki rebitud köögipaberit tükke. Pane karbile kaas peale ja raputa korralikult (umbes 45-60 sekundit). Nagu võluväel on karp jonnakatest rasvaplekkidest puhas!