Osta maja, korter või hotellituba? Ekspert selgitab, kuidas investeerida välisriigi kinnisvarasse?

Loomulikult on kõige atraktiivsemad need piirkonnad, kus turuhinnad kasvavad. Otstarbekas on võtta vaatluse alla hetkepakkumiste ja nõudluse tasakaal ning määratleda tulevikuprognoos. Selgitage huviriigis välja, kui palju objekte on ehitusjärgus ja kui palju lähiajal turule tuuakse. Võib juhtuda, et pakkumine ületab nõudluse ning see põhjustab hindade langust.