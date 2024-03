Kokk õpetab, kuidas lihtsast porgandist kulinaarne ime välja pigistada

Imemaitsvate porgandite küpsetamisel tuleb tähelepanu pöörata rasvadele. Rosemary Gill restoranist Milk Street Kitcheni selgitas ajalehele The Express, et enamik unustab selle sammu ära ja tulemus on nutune. Kokk selgitab, et porgandeid tuleb küpsetada oliiviõlis ja võis. Nende kahe tulemusena hakkavad porgandid karamelliseeruma, tuues esile mõnusa pähklise maitse ja muutes porgandid kordades magusamaks.