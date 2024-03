Väikesed rikkurid: just nii suur osa lastest kogub aktiivselt raha

Kõigis Balti riikides korraldatud küsitluses vastas Eesti lastevanematest kokku 34 protsenti, et eelkõige on taskuraha andmise eesmärgiks raha kogumine. «Näiteks Lätis ja Leedus kogumist niivõrd ei hinnata. Mõlemas märkis sellise taskuraha eesmärgi 29 protsenti vastanutest,» lausus Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

«On ülimalt hea meel näha, et rahatarkuse õpetamine on Eesti peredes algamas üha varem, sest need on oskused ja harjumused, mis tulevad kasuks igas eluetapis. Mida varem alustada, seda parem,» lisas ta.