Head rahvusvahelist veepäev! Eestlased on eluolulise ressursi kasutamisel tublid, kuid saaks veel paremini

Puhas vesi on olemas üle 90 protsendil Eesti elanikest ja oleme ühisveevärgist pärineva vee tarbimise osas ühe elaniku kohta Euroopa riikide hulgas üks säästlikumaid. Viimaste aastate põuased suved on aga ka Eesti piirkondades kaasa toonud veevarude nappuse ja seega on vee tarbimise piiramine üha olulisem.