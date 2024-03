Ekspert selgitab, miks ei tohiks «igaks juhuks» enne kodust lahkumist tualetis käia

Metrole antud intervjuus selgitas Sequeira, et enese kergendama sundimine mõjub põiele halvasti. «Kui te ei tunne kohest vajadust tualetis käia, pingutate põit end tühjendama asjata, kuna see ei ole veel täis,» ütles ta ning lisas, et seda regulaarselt tehes ajate signaalid oma aju ja põie vahel segamini.