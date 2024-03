Sel tänaval on ainuõige nimi – Liivaranna tee. Kui siit otse minna, üle platsi ja siis üle luidete, oledki Kloogaranna pikal liivalinikul Lahepere lahe ääres. Aga täna, kui suursuguse männimetsa all sulab viimane lumi, ei tulnud me supelranda, vaid Liivaranna teele Lahepere Villasse õhtust sööma.