Talvepuhkuselt ärganud Jaapani aed Kadriorus üllatab õiteiluga

Jaapani aeda tasub uudistama minna ka kevadilu pärast. Seal on oma oranžid õied avanud kevadekuulutaja värd-nõiapuu ehk Hamamelis. Sellel lehtpuulisel taimel Hamamelidaceae perekonnast on mitmeid liike, mis esinevad peamiselt Aasias ja Põhja-Ameerikas.

Hamamelis on tuntud oma varajase õitsemise poolest, olles üks esimesi kevadisi õitsejaid. Tema õied on väikesed, kollased või oranžid ning ilmuvad enne lehtede puhkemist, luues parkides ja aedades õrna ja lõhnava õiteilu.

Jaapani aias kulgetakse rahulikult, ei lärmata, spordita, sõideta jalgrattaga ega jalutata lemmikloomi. See väike roheluse ja rahu oaas keset linna on koht, kus saab hetkeks unustada linnaelu kiiruse ja muremõtted ning lasta ennast viia idamaiste aedade maagilisse maailma. See on paik, kus saab täiel rinnal nautida kevadpäeva võlusid ning laadida ennast energiaga.