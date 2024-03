Paari päeva pärast on võimalik märkimisväärselt suuremat kodulaenu võtta

Tegu ei ole aprillinaljaga, mis sest, et just 1. aprillist hakkab kehtima Eesti Panga presidendi määrus, mis kehtestab laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu piirmäära arvutamise uue korra. Pangad ei pea enam kodulaenu kliendi maksevõime arvutamisel nii-öelda «stressitestiks» tegelikule intressimäärale võimalikku Euribori tõusu lisama (kaks protsenti), kui koguintress läheks seeläbi üle kuue protsendi.

Bigbank tervitab tehtavat muudatust, sest tõepoolest on tänases majandusolukorras vähetõenäoline, et Euribor võiks tõusta veel kahe protsendi võrra. Korra muutumise praktilise mõju saab uurida ühe keskmise tallinlase näitel. Statistikaameti andmeil oli 2023. aasta viimases kvartalis Tallinnas keskmine brutokuupalk umbes 2200 eurot, mis palgakalkulaatori kohaselt teeb kätte teenitavaks netopalgaks 1700 eurot.

Kodulaenu taotlemisel tähendab see matemaatiliselt, et kui kuue kuu Euribor on täna näiteks 3,9 protsenti ning sellele lisandub riskimarginaal 1,7 protsenti, siis täna tuleb arvutada kliendi maksevõime intressi 7,6 protsendi juures (3,9%+1,7%+2%), aga alates 1. aprillist arvutatakse maksevõimet 6-protsendilise intressiga. Praktikas tähendab muutus, et klient, kelle netosissetulek on 1700 eurot ja muid kohustusi pole, saab täna laenu maksimaalselt 120 000 eurot, aga uue arvestuskorra alusel võib ta laenu saada 141 000 eurot.