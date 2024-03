Salakaval oht eestlaste kodudes põhjustab mitmeid terviseprobleeme

Vingugaasi saab tuvastada vaid vinguanduriga, mille paigaldamine lisaks gaasiseadmetega kodudele on juba kolm aastat kohustuslik olnud ka tahkekütteseadmega hoonetes ehk seal, kus on näiteks ahi, pliit või kamin. Kuid miks leiab päästeameti ööpäeva jooksul avalduvatest uudistest pea iga nädal juhtumeid kodudest, kus see elupäästev seade endiselt puudub? Näiteid selle kohta leiab ka käesoleval kuul toimunud õnnetustest.