Nähtamatu vaenlane meie kodudes: ekspert toob välja ohu, mille peale paljud ei tule

Kodu ostmine on tähtis otsus ja üldjuhul tähendab see pikaajalist investeeringut. Kui olete juba eelnevalt teadlik teguritest ja ohtudest, mis võivad uues kodus mõjutada teie ja teie pereliikmete tervist, saate teha kõik endast oleneva riskide ennetamiseks ja kõrvaldamiseks. Üks oluline tegur, mille mõju tervisele ei tohiks alahinnata, on radoon ja selle tase elukohas.