Baltimaade kinnisvarauuring: eestlased on teistega võrreldes ühes asjas eriti usinad

Luminori uurings selgus, et elu jooksul on neli või enam korda elukohta vahetanud 55 protsenti eestlastest, 44 protsenti lätlastest ja 39 protsenti leedulastest. Ühes elukohas on terve elu vältel elanud neli protsenti eestlastest, kuid samal ajal lätlaste ja leedukate puhul pole kunagi ühest kodust teise kolinud kaheksa protsenti vastanutest.

«Üks eestlaste sagedasemat koduvahetust tingivaks teguriks on sissetulekute erinevus teiste Balti rahvastega võrreldes. Nimelt selgus eestlaste seas läbiviidud uuringust, et mida kõrgem on sissetulek, seda tihedamini vahetatakse kodu. Teatavasti on Eestis viimased kümnendid Lätist ja Leedust netopalkadega olnud sammu võrra ees,» märkis Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.