MAGUS KÄTTEMAKS ⟩ Kodust välja kolinud mees ei jätnud auku vaid naise südamesse

Valusad lahkuminekud on inspireerinud tuhandeid inimesi välja kolides eksile väikest väiklast vimkat korraldama. Kes on valanud külmikusse roiskunud piima, kes on võtnud kaasa teleri puldi või jätnud lahkudes keset talve aknad pärani. Üks torumees tegi aga eksnaisele hoopis pöörase «üllatuse».