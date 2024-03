Kogenud maaklerid aitavad eestlastel Hispaanias kinnisvara osta

«Hispaania kinnisvara on eestlaste seas olnud populaarne juba aastaid ning huvi selle vastu aina kasvab,» selgitab Espa Estates kinnisvaramaakler Kristi Djomin. «Samas on selgelt näha, et inimesed vajavad sellega seotult ka enam abi, sest erinevusi Eesti ja Hispaania kinnisvaraturgude vahel on palju.»