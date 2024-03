Hoia oma pliit puhtana

Süüa valmistades satub paratamatult pliidiplaadile rasva ning muidu toidujääke. Koristamata mustus võib ühel hetkel kuumeneda nii palju, et see süttib põlema ning sellise olukorra vältimiseks tuleb hoida oma töövahendid puhtana. Pärast toiduvalmistamist lase oma pliidiplaadil jahtuda ning seejärel eemalda jäägid niiske lapi või švammi abil. Kui pliidil on näiteks praadimisest paksem kiht rasva, on hea kasutada puhastamiseks näiteks nõudepesuvahendit, kuna see lahustab rasvaosakesed.