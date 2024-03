Põhjus, miks ei tohi kunagi baguette'i tagurpidi lauale panna

Nagu enamikel sellistel uskumustel, on ka baguette'i tagurpidi asetamise uskumuse ajalugu hägune. Prantsuse väljaanne The Connexion selgitab, et see ebausk on pärit keskajast ning on seotud timukatega. Neil olla väga tihe ajagraafik, mis tähendab, et polnud aega hommikul pagarikoja järjekorras seista, et oodata, millal uus laar saiapätse valmis saab. Probleemi lahendamiseks jättis pagar timukale välja ühe pätsi saia, asetades see tagurpidi. Teised kliendid teadsid, kellele see mõeldud oli ning ei puutunud seda. Sellest sai päts, millest tuli kui katkust hoiduda.