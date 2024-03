Sotsiaalmeedias laineid lööval pildil on näha homaaritäidisega praekana. Vähe sellest, et ühel vaagnal on kokku saanud kaks väga erinevat looma, on kana kaunistatud merivähi pea, sõrgade ja sabaga – tulemuseks tõeline kulinaarne Frankensteini koletis.