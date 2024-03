NÄDALA RESTORAN ⟩ Mon Repos. Vana villa moodsas kastmes

Mu 1901. aastal sündinud vanaema kõneles Tallinna õpingute päevi meenutades ühest Kadrioru puitvillast, kus söödi, joodi, tantsiti ja peeti mängupõrgut ning mille väravast viis tee otse merre suplussillale. «Küll see oli üks liiderlik koht,» vangutas ta pead. Vanadelt fotodelt on arvata, et ta rääkis just Mon Repos’st, mis prantsuse keeles tähendab «minu puhkust».