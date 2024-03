New Africa/Shutterstock

Mis on tõhusad vahendid katlakivi eemaldamiseks veekeetjast?

Kuigi poodides on saadaval lugematu arv keemilisi veekeetja katlakivieemaldajaid, väidavad puhastusgurud, et on üks looduslik vahend, mis toimib sama tõhusalt, kui mitte paremini.