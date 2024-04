AMET ⟩ B6-vitamiinile kehtestati toidulisandites pea poole väiksem ülempiir

«Kuivõrd EFSA on oma teadusliku hinnangu käigus tuvastanud, et senine ülempiir pole ohutu, siis on oluline, et ka Eestis turustatavad toidulisandid oleksid ohutud. Selleks on amet edastanud toidulisandite tootjatele ja müüjatele märgukirja,» selgitas Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Brigitte Salmus.