TERVISERISK ⟩ Vitamiinist võib end haigeks süüa! B6-le kehtestati poole väiksem ülempiir

Levinud arusaama kohaselt võtavad inimesed vitamiine liiga vähe ning neid rohkem tarbides teeme me oma tervisele head. Aga kõik see kehtib vaid paraja doosi puhul! Nii lihtne asi siiski pole - teatud vitamiinide puhul on ülemäärast tarbimist seostatud tõsiste terviseriskidega. B6-vitamiinile on määratud tarbimise ülempiir, mis on pea poole väiksem seni kehtinud väärtusest. Uus nõue hakkab toidulisanditele kehtima alates 1. septembrist 2024. Vaata ka vitamiini B6 liigtarbimisega kaasnevaid riske!