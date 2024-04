PÄÄSTEAMETI STATISTIKA ⟩ Eluohtlikke õnnetusi aitab ennetada just see asjaolu

«Mida suurema peakaitsmega ja mida vanem on hoone elektripaigaldis, seda sagedamini tuleb selle seisukorda hinnata, kuna rikete oht ja potentsiaalne ulatus on suurem,“ lisab Kaarel Jänes. Oluliseks vahejooneks on seatud 2000. aasta ning eristatakse nõudeid sellest varem või hiljem ehitatud elektripaigaldistele. Jänes selgitab, et kui hoone (või täpsemalt selle elektripaigaldis) on uuem ehk valminud 2000. aastal või pärast seda, tuleb elektripaigaldis eramus (peakaitsme suurusega kuni 35A) üle vaadata vähemalt iga 15 aasta järel ning kortermajas iga 10 aasta järel. Vanemateks elektripaigaldisteks loetakse need, mis ehitatud enne 2000. aastat ja nende puhul tuleb seisukorra kontrolli teha sagedamini: eramutes (peakaitse kuni 35A) vähemalt 10 aasta ja kortermajades 5 aasta järel.

Elektripaigaldise hindamiseks ja uuendustöödeks telli kompetentne elektrik

Elektripaigaldise kontroll ehk audit aitab veenduda, et hoone elektrisüsteem on korras, ohutu ja peab vajalikule koormusele vastu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on oma veebis teabelehes avaldanud akrediteeritud ettevõtete nimekirja, kellel on õigus elektripaigaldise kontroll ehk audit läbi viia.