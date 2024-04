Piim sisaldab toitaineid, mis on suurepärane kasvukeskkond mikroorganismidele, eriti kui seda hoitakse nende kasvule soodsates temperatuurides.

Peamised riknemist põhjustavad bakterid on piimhappebakterid ja psühhrotroofsed bakterid. Piimhappebakterid fermenteerivad piimas olevat laktoosi, tootes piimhapet, mis põhjustab piima hapnemist. Psühhrotroofsed bakterid saavad aga kasvada külmkapi temperatuuridel ja on sageli vastutavad riknemise eest isegi siis, kui piim on külmkapis hoitud.