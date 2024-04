GALERII ⟩ Tallinna linnapiiril asuvas restoranis töötab seninägematu tegelane

Sõlm asub veerandtunnise autosõidu kaugusel Tallinna kesklinnast, uues Väo Keskuses. Restorani omanikuks on tanklakett Olerex, kelle jaoks on restoraniärisse sisenemine esmakordne.

«Sõlm ei ole tanklarestoran, milliseid on Eestis juba piisavalt,» selgitas Väo Keskuse juht Elis Kaurson. «Tegemist on kaasaaegse kogukonnarestoraniga, mille sarnast siinses piirkonnas ei ole ning mis oma menüü ja interjööriga on võimeline konkureerima nii Tallinna kui ka lähiümbruse tunnustatud restoranidega.»