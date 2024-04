VAATA ⟩ Jaoskonda kohale ilmunud kodaniku kast pööras politseinike tööpäeva pea peale

Pleasantoni linna politseijaoskonna töötajate päev võttis üsna ootamatu pöörde – kohale saabus kodanik kolme granaadiga. Isiku jätsid ametivõimud enda teada, sest tegemist ei olnud pahatahtliku teoga. Isik oli kõnealused granaadid leidnud oma garaažist ega osanud nendega muud targemat peale hakata, kui tuua need kõige lähemal asuvasse politseijaoskonda.

Kohaliku politsei Instagrami lehele tehtud postituses kirjutati, et granaadivedajal polnud aimugi, et need töökorras olid.