PILDID ⟩ Teist sellist ei leia! Saaremaal on müüa tükk maapealset paradiisi

Valgusküllane ning hubane kahekorruseline kivimaja on väga heas seisukorras, asudes vaid linnulennu kaugusel merest. Maja, üldpinnaga 115-ruutmeetrit, ning seda ümbritsev 12 912-ruutmeetrine maalapp vahetavad omanikku 260 000 euroga.

Esimesel korrusel asub avar elutuba, magamistuba, köök, WC-vannituba, esik, koda ja terrass. Korrus ülevalpool on trepihall, rõdu ja kaks tuba. Esimest korrust köetakse glasuurtellistest ahjuga. Teisel korrusel on pliidiga köetavad keskkütte radiaatorid. Vannitoas ja kojas on elektriline põrandaküte.