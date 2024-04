NÄDALA RESTORAN ⟩ Tina tänava saladus

See on justkui väike peidus pärl, kirjeldavad Itaalia köögiga Osteria Modernat püsikunded. Nemad mäletavad veel, et varem pakkus söögikoht pitsat, värsket pastat ja muud itaaliapärast hõrku Kristiine linnaosas.

Suure reede rõskes vihmasajus valitseb kogu linnas tühjus, ka väike osteria, mis Itaalias tähendab enamasti trahterit-pererestorani, kus saab rüübata veini ja süüa lihtsat toitu, on nukralt inimtühi. See-eest saab me laudkond kogu aupaiste ja teenindaja külalislahkuse endale. Mees tunneb asja, sügavuti – ta teab kõigi roogade ja veinide pisinüansse, oskab soovitada ning julgeb mõned me asjatundmatud veini-toidu kooslused maha laita. Tunneme end tema seltsis sama mõnusalt nagu mõne ammuse sõbraga või... Itaalias, kust mäletame kohalike hoogsat ja avatud suhtlusstiili. Ka dekooriga pole üle pingutatud, see on pigem meeldivalt tagasihoidlik. Jälle miski, mis tuleb Itaaliast tuttav ette.