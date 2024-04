«Küsimus number üks, mida mulle iga päev esitatakse on: «Miks on minu lavendlid võrreldes teie omaga nii puitunud?»,» alustas lavendlikasvataja oma postitust.

Tema sõnul peitub vastus õiges kärpimises. Lavendlit tuleb lõigata karmi käega, lähtudes põhimõttest – mida rohkem, seda uhkem. Lavendlikasvataja selgitab, et kui taim on õitsemise lõpetanud tuleb seda kärpida nii, et maa seest paistab välja ainult väike pallike. Sedasi kasvatab taim järgmisel kevadel endale uued varred, mille otsa tekivad õied.