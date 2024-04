Pilt on illustreeriv.

Lapsele mänguasja valides on ohutus iga vanema jaoks esmatähtis. Kuid kas ja kui oluline on see, kas lelu töötab aku- või patareitoitel? Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tooteohutuse talituse juhataja Jana Baljutis-Kütt annab vastuse.