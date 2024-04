Ekspert: ka korralikult piiksuv suitsuandur võib olla eluohtlik!

Viking Security tuleohutuse valdkonna juhi Jaan Aia sõnul arvavad peaaegu kõik inimesed, et kui suitsuandur nupuvajutuse peale piiksub, ongi see garanteeritult töökorras, kuigi selline turvatunne võib olla petlik.

«Suitsuanduril on kindel eluiga, mille möödumisel masin lihtsalt vananeb ega ole enam töökindel. Kui andur nupule vajutades piiksub, siis see näitab, et patarei, juhtmed ja helisüsteem töötavad. Samas ei ütle see midagi kõige tähtsama ehk selle kohta, kui hästi andur päriselt suitsule reageerib,» selgitas asjatundja.