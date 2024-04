Uus reaalsus Eesti korteriturul: miljonist eurost jääb väheks!

Kõige kallima korteri leiab Tallinna Lauluväljaku naabruses asuvast eksklusiivsest Meerhofi korterelamust, kus on müügil oivaliste mere- ja linnavaadetega ning läbi kahe korruse ulatuv, ligi 202-ruutmeetrine kodu. Selle eest küsitakse lausa 1,69 miljonit eurot! Kuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN .

Valdav osa luksuslikest kodudest jäävad Tallinna kesklinna piirkonda ja igaüks neist on eriline, nii et suure raha eest kodu soetades pole karta, et ostad midagi standardset.