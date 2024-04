Mõnikord ei märka me, et köögis vajaminev abiline on ootamatult otsa saanud. Puudus ilmneb tihtipeale hetkel, mil on aeg küpsetis ahju pista. Hea uudis on aga see, et puuduolevat küpsetuspaberit on võimalik kodus leiduvate vahenditega asendada.