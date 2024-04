KEERULISED AJAD ⟩ Rahvas on loobunud just nende toiduainete ostmisest

Eesti on seisnud kaks aastat silmitsi majanduslangusega, millega kaasneb intressimäärade kerkimine ja hinnatõus. Kõik see peegeldub otseselt ka inimeste ostukäitumises. Norstati läbi viidud uuringust selgub, et 32,7 protsenti vastajatest peab hoolega oma ostusid kaaluma ja 8 protsenti on sunnitud kas aeg-ajalt või tihti hinna tõttu ostudest loobuma. Prisma Peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru ja tööstuskauba kategooriajuht Merit Uus avavad, kuidas on klientide harjumused muutunud.

Meelt parandatakse magusaga

Norstati uuringu põhjal teeb 61 protsenti küsitletutest oma ostukorvi valikuid peamiselt hinna põhjal. Nii Kaimo Niitaru kui ka Merit Uus kinnitavad, et kliendid on väga hinnatundlikud. Nende ostude puhul, mis on vältimatud, haaratakse odavamate alternatiivide järele. Samuti vaadatakse väga kriitiliselt üle oma ostukorv ja planeeritakse oste.

«Toiduainete osas on näha, et enam ei varuta pikalt ette näiteks kuivaineid, helbeid ja muud sarnast. Ostetakse neid tooteid, mille järgi koheselt vajadus on,» sõnab Niitaru. Huvitaval kombel on keskeltläbi 10-15 protsenti tõusnud maiustuste, alkoholivabade jookide, karastusjookide, roosade veinide, aga näiteks ka juurviljade müük.

Juurviljade müügi tõusu taga võib olla see, et proovitakse asendada liha ja kala, mis on kallimad toiduained. Samuti on jätkuv huvi vegan elustiili vastu,» mainib Prisma sortimendi- ja hankedirektor.