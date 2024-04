Ostsid kodu külastanud müügimehelt toote? Ekspert selgitab, kuidas sellest loobuda

Oluline on meeles pidada, et lepingust taganemist ei pea tarbija müügiesindajale kuidagi põhjendama ega õigustama. Lepingust taganemiseks piisab 14 päeva jooksul selgelt väljendatud soovist, mis tuleks kindlasti edastada kirjalikult, näiteks e-kirja teel.

Lepingust taganemist ei tohi tarbija jaoks keeruliseks teha, see on ebaaus kauplemisvõte

Tarbijate kaebustest on selgunud, et müüjad ei edasta alati õiget teavet tarbija õiguste kohta. Näiteks seatakse takistusi ostust taganemisele. Üheks levinumaks võtteks on keeldumine toote tagasi võtmisest, sest see on kasutatud, kuigi toote kasutamine toimus müügimehe enda poolt tooteesitluse ajal. Tasub teada, et kui tarbijale anti üle müügiesitluse käigus kasutatud toode, siis puudub kauplejal õigus nõuda uueväärse toote tagastamist.

Samuti on ebaaus tarbija taganemisõigust piirata sellega, et tootel puudub pakend, kui müügimees on ise tarbija kodust lahkudes pakendi kaasa viinud.

Kuidas toote tagastamine toimub?

Pärast kauplejale taganemissoovi edastamist tuleks ostetud ese viivitamata kauplejale tagastada. Kuidas tagastamine toimub, oleneb nii ostetud asja suurusest kui ka kauplejaga tehtud kokkulepetest. Näiteks kui müügiesindaja on lubanud asjale ise järele tulla, ei ole tarbijal kohustust tagasisaatmist korraldada. Kui aga sellist kokkulepet ei ole, tuleb tarbijal arvestada, et kauplejal on õigus nõuda, et tagastamisega seotud kulud kannab tarbija, kui kaupleja on sellest kauba ostmisel tarbijat teavitanud.