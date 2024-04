Toitlustusasutuste hinnad on teinud inflatsioonituules korraliku tõusu, mis on paljudele liig mis liig.

Redditis tehtud postitus algatas tulise arutelu Eesti toitlustusasutuste hindade üle. Lapsega lõunat söömas käinud kodanik tegi postituse, milles kirjutab, et maksis lastepitsa eest seitse eurot ja klaasi õunamahla eest kolm. See oli postitaja jaoks liiga kallis ning oma pettumust jagades leidsid paljud, et hindade valulävi on ületatud. Tänaseks üle saja kommentaari kogunud postituse all arutletakse tuliselt toitlustusasutuste hindade üle ja arvamusi on seinast seina.