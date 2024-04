TÄISTUND ⟩ Üha enam eestlasi eelistab maailma päästmise nimel just seda lahendust

Saatejuht Mari Fleming lükkab ümber arusaama, et kuivkäimlad on ebamugavad ja primitiivsed. Tänapäeva kuivkäimlad on kaasaegsed ja mugavad, sobides ideaalselt nii kodudesse kui kontoritesse. Tavaline Eesti kuivkemps on tegelikult nii julgeoleku- kui kokkuhoiutagatiseks ning kaasaegsed kuivkäimlad võivad märkamatult seista ka linnakorteri elutoa nurgas.

«Üldiselt ei taha keegi ihuhädade leevendamisest rääkida ja me laseme hea meelega WC-s jäägid veega minema. Aga mõned ütlevad, et häda ajamisest vastupidi tuleb rääkida. Ja au sees peab hoidma just kuivkäimlat,» sõnab Fleming saates.

Kuivkäimlate kasutamine kriiside vältimiseks ja veepuuduse leevendamiseks ei ole lihtsalt trend, vaid vajadus, mis võib muutuda üha pakilisemaks. Kui traditsioonilised veeklosetid nõuavad pidevat voolavat vett ja toimivat kanalisatsioonisüsteemi, siis kuivkäimlad on sõltumatud veetarnetest ning neid saab kasutada ka piirkondades, kus veeinfrastruktuur on halvas seisus või kriisiolukorras häiritud.

Kõige suuremad fännid võtavad kemmergu endaga kõikjale kaasa. Kaasaegsete kuivkäimlate maaletooja Piret Pihtjõe kodus võib iga tuba muutuda hetkega kempsuks: «See on mul kodus, eloutoas, magamistoas, köögis, esikus.» Pireti sõnul kannab ta moodsat kompostkäimlat endaga kõikjal kaasas, kuna aednikuna töötav naine käib Eestimaa eirinevates otstest õunapuid lõikamas.

Maailma häälekamad keskkonnaaktivistid näevad kuivkäimlates kliima murede ja isegi näljahädade leevendajaid. Kohalikud rõhutavad kuivpeldiku tähtsust lisaks suurele veekulule ka julgeoleku tagatisena just kriiside ajal. Ellujäämiskoolitaja Erki Vaikre aitab usinasti inimestel kriisiplaane koostada, kus teemaks tõuseb ka kemps. Vaikre sõnul ei piisa ka sellest kui kuivkäimlad on olemas maal, sest kriis lööb eriti valusalt just linnas.

