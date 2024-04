ÜLEKAALUKAS VÕIT ⟩ Selgunud on parima toiduaine konkursi rahva lemmik

«Rahva lemmiku konkurss on alati väga põnev, tulemused pole kunagi etteaimatavad. Üheks oluliseks eduteguriks võib olla siiski tootega kaasnev eelnev lugu ja tuntus, haakumine aktuaalsete teemadega. Tanel on oma kanakasvatusega saanud tuntuks, see kõnetab rahvast ja ka mahetootmine on tähtis trend,» kommenteerib Toiduliidu juht Sirje Potisepp.