«Tegelikult tuleb loeteluna välja tuua kõik kommunaalarve read eraldi, et mõlemale osapoolele oleks selge, mille eest üürnik on kohustatud tasuma ja mille eest mitte. Nii saab ka väga palju segadust ja probleeme ennetada,» täpsustab Siht.

Oluline on meeles pidada, et kõrvalkulud ning hoone korrashoiu- ja parenduskulud on kaks erinevat asja ning nende tasumise kord tuleb esmases üürilepingus väga täpselt paika panna. «Kui lepingus on mainitud lihtsalt, et üürnik peab tasuma kõik kõrvalkulud, siis ei ole ta seaduse silmis kohustatud maksma näiteks remondifondi või teisi hoone parendamisega seotud kulusid,» ütleb ta.

«Hoone korrashoiu- ja parenduskulud on lai ja tavakeeles mitte niivõrd levinud mõiste, mistõttu tuuakse sageli lepingus välja ainult hästi tuntud remondifondi. See ei ole iseenesest vale, kuna üürnikule saab määrata kulude kandmise ka osaliselt. Paraku ei hõlma remondifond kõiki kulusid, mis võib tekitada osapoolte vahel hiljem vaidlusi näiteks täiendavate korteriühistu laenumaksete tasumise osas,» selgitab õigusekspert.

«Kui pooled soovivad kokku leppida, et üürnik kannab ka need kulud, siis tuleb lähtuda seadusest ning lepingus selgelt märkida, et üürnikule jäävad kanda kõik hoone korrashoiu- ja parenduskulud või tuua need kulud välja ükshaaval,» ütleb Siht.