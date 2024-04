ON, MIDA OODATA ⟩ Eesti tuntud restoranipidaja avab pealinna populaarses kvartalis uue koha

Uus restoran hakkab asuma Fahle kvartali haljastatud sisehoovi ääres kokku 500 ruutmeetrisel pinnal läbi kahe korruse. Suvisel ajal lisandub restoranile ka väliterrass. Restoran on pigem kallima hinnaklassiga ning suunatud inimestele, kes tulevad õhtustama, ärilõunale või korraldavad restoranis erasündmuse. Peakoka rolli võtab restorani üks asutajatest Joonas Koppel ja lubab klientideni erinevate maade köökide koosluses sündinud maitsed tuua. Restoran on plaanis avada septembri alguses.

Joonas Koppel usub, et Tallinnas on kindlasti ruumi veel ühe hea restorani jaoks.

«Inimesed on valmis maitseelamuste jahil sõitma kohale ka teisest Eesti otsast ja tulema uutesse põnevatesse kohtadesse. Fahle piirkonna söögikohtade valiku laiendamine lisab piirkonnale atraktiivsust ja põnev restoranide kooslus toetab toidugurmaanide jõudmist siia,» rääkis Koppel.

Kuigi restorani nimi ja lõplik kontseptisoon otsivad alles lõpliku vormi on mõned elemendid juba teada. Restorani sisenedes hakkab külastajatele avanema vaade esimesel korrusel paiknevale avatud köögile, mis hakkab pakkuma külastajatele vaatemängulisi elamusi. Köögi ette tuleb laud, mille ääres saab istuda kuni 15 inimest teatrivaates köögi poole. Esimese korruse saali paigutatakse kaks suuremat ümarlauda, mille keskele tuleb keerlev lauaalus ja privaatsustunnet tekitavad diivan-boksid. Rõdukorrusel on võimalus täielikuks privaatsuseks. Paindlik sisekujundus ja ruumikas pind võimaldab teisel korrusel korraldada kuni 60 inimesele omaette seltskonna üritusi, konverentse ja koosolekud ilma, et peaks kogu restorani kinni panema. Rõdukorruselt avaneb kena vaade alla saali kuni õue välja.