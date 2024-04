LÄHEB PEOKS ⟩ Eesti esisommeljee selgitab, kuidas valida õiget veinipokaali

Veinipokaale on mitmete kujude ja suurustega ning nende valik võib tekitada ohtralt küsimusi. Ja seda igati õigusega, sest parim jook väärib ka parimat serveermist ja pokaali.

Pokaale saab liigitada nende suuruse ja kuju järgi. Veinidele, mis on mõeldud serveerimiseks jahedalt, nagu valged veinid ja vahuveinid, on paslik kasutada väiksema suurusega pokaale, kuna neis säilib veini temperatuur paremini. Nõnda on saanud klassikaks, et valge veini ja rosé veini jaoks mõeldud pokaal on (vahel ainult natuke) väiksem võrreldes võimsa ja parkaineterohke punaveini pokaaliga, kus vein serveeritakse oluliselt soojemal temperatuuril.

Kujud ja vormid

Klassikaliselt jagunevad pokaalid laiadeks ja ümarateks ning kõrgemateks ja kitsamateks. Uskuge, see kuju määrab veinielamuses palju.

Valged ja rosé veinid, mis ei ole pikalt tammevaadis küpsenud, sobivad enamasti kitsama kujuga pokaalidesse, mis kontsentreerivad aroomid pokaali kitsamasse kohta, kus need on kergelt tabatavad. Nii pakub vein endast kõik, mis tal anda on. Teisalt, valged veinid, mis on läbinud pika tammevaatides küpsemise, vajavad tihti natuke rohkem õhutamist ja selleks on nende jaoks kasutusel kujult ümaramad pokaalid, mille kõhukas olek tagab vajaliku hingamisruumi.