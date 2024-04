NUMBRID EI VALETA ⟩ Just nii paljud elavad uuendamist vajavates kortermajades

Peamine põhjus, miks korteriühistud sooviga kortermaju uuendada pankade poole pöörduvad on Treumuthi sõnul seotud just energiatõhususe suurendamisega ja kulude kokkuhoiuga. Kuid järjest enam nähakse renoveerimises ka võimalust kinnisvara väärtust kasvatada. «Panga poole pöördumiseks tuleks ühistul teha nimekiri töödest, mida renoveerimise käigus teha plaanitakse. Tihti on selleks kasulikum kaasata konsultant, kes probleeme kaardistada aitaks,» soovitas Treumuth ja lisas, et võimalus on pöörduda näiteks KredExi konsultandi poole, kes oskab kohe nõu anda ka KredExi toetuste osas.