OLE HOIATATUD ⟩ Oluline asi, millega inimesed uut mööblit ostes või kardinaid paigaldades ei arvesta

Tasub meelde tuletada, et ärge jätke kalleid esemeid akna all nähtavale kohale ja ärge jagage sotsiaalmeedias seda, kui kodust pikemaks ajaks lahkute.

Kõige kindlam viis varaste eest ennast kaitsta on valvesüsteem, kuid ka selle eest tuleb regulaarselt hoolt kanda. G4Si turvatehnikadivisjoni direktor Priit Orasson möönab, et tänapäeval on valvesüsteemid üpris nutikad ja annavad ise märku, kui midagi on katki või ei tööta päris nii nagu vaja, aga sellegipoolest tuleb neid hooldada.